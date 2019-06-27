Спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер схвалив відведення підрозділів ЗСУ в Станиці Луганській та очікує відповідних кроків від Росії.

Курт Волкер вважає, що РФ має брати приклад з України, коментуючи відведення сил у районі Станиці Луганської.

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– Хороший крок з боку України у Станиці Луганській. Тепер Росія має піти на взаємні подальші кроки для забезпечення припинення вогню, включно з відведенням важкого озброєння та роззброєнням незаконних збройних формувань, – наголосив спецпредставник Держдепу США по Україні.

Нагадаємо, 26 червня у Станиці Луганській почалося відведення українських підрозділів під наглядом СММ ОБСЄ, яке триватиме три доби.

Джерело: Kurt Volker