Партія Голос відкликає кандидата у народні депутати в одномандатному окрузі №121 Львівської області Дмитра Огньова.

Політична партія Голос Святослава Вакарчука повідомила, що відкликає мажоритарника в одномандатному окрузі №121 Львівської області Дмитра Огньова.

Це рішення прийняв номінаційний комітет за результатами внутрішньої перевірки, після того, як до партії звернулася журналісти-розслідувачі та активісти.

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Результати внутрішнього розслідування та дії Дмитра Огньова стали підгрунтям недовіри. Кандидат схильний ставити особистий інтерес вище результату командної роботи.

Це прямо суперечить одному з дев’яти критеріїв, які партія висувала до своїх кандидатів.

Нагадаємо, згідно з останнім опитуванням Соціологічної групи Рейтинг, до парламенту можуть пройти п’ять партій.