Голова громадської ради Міністерства екології та природних ресурсів України Світлана Берзіна заявила про важливість використання вторинної сировини для збереження екології та економії бюджету.

В Україні не розвинена культура використання вторинної сировини, яка має величезний потенціал для економії коштів і збереження довкілля. Про це заявила голова громадської ради Міністерства екології та природних ресурсів України Світлана Берзіна.

Берзіна повідомила, що використання шлакових матеріалів під час виробництва тільки будівельних матеріалів і будівництва доріг дозволить заощадити щонайменше 17 млрд грн бюджету на рік. До того ж, активізація переробки шлаків збереже природу.

– Використовуючи шлакові матеріали, ми економимо гроші, оскільки цей ресурс дешевший, ніж природні – пісок, гравій, граніт, які ми видобуваємо. Наша команда експертів разом із фахівцями Prozorro підрахувала щорічну економію на ремонті та будівництві доріг за бюджетними коштами – вона становить найменше 17 млрд грн, — розповіла Берзіна.

Крім того, на думку експерта, збільшення обсягів використання шлаків для виготовлення будматеріалів і будівництва дозволить вирішити проблему знищення екосистем у місцях, де є шлаковідвали.

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– Сьогодні близько 6% території України перебуває під шлаковими відвалами. Шлаки є джерелом пилу і суттєво впливають на якість життя людей, що живуть у таких місцях. Переробка шлакових відвалів допоможе вирішити проблему. З іншого боку, вона також допоможе нам економити вичерпні природні ресурси, під час видобутку яких порушуються екосистеми. До того ж, шлакові матеріали значно надійніші, зокрема для будівництва доріг, тунелів, метро тощо, — переконана Берзіна.

Нагадаємо, у Верховній Раді запропонували реформу механізму розподілу екоподатку в Україні.