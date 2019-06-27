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Факти / Україна / Політика

Використання шлаків при будівництві доріг заощадить мільярди – експерт

Голова громадської ради Міністерства екології та природних ресурсів України Світлана Берзіна заявила про важливість використання вторинної сировини для збереження екології та економії бюджету.

Використання шлаків при будівництві доріг заощадить мільярди – експерт

В Україні не розвинена культура використання вторинної сировини, яка має величезний потенціал для економії коштів і збереження довкілля. Про це заявила голова громадської ради Міністерства екології та природних ресурсів України Світлана Берзіна.

Берзіна повідомила, що використання шлакових матеріалів під час виробництва тільки будівельних матеріалів і будівництва доріг дозволить заощадити щонайменше 17 млрд грн бюджету на рік. До того ж, активізація переробки шлаків збереже природу.

– Використовуючи шлакові матеріали, ми економимо гроші, оскільки цей ресурс дешевший, ніж природні – пісок, гравій, граніт, які ми видобуваємо. Наша команда експертів разом із фахівцями Prozorro підрахувала щорічну економію на ремонті та будівництві доріг за бюджетними коштами – вона становить найменше 17 млрд грн, — розповіла Берзіна.

Крім того, на думку експерта, збільшення обсягів використання шлаків для виготовлення будматеріалів і будівництва дозволить вирішити проблему знищення екосистем у місцях, де є шлаковідвали.

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– Сьогодні близько 6% території України перебуває під шлаковими відвалами. Шлаки є джерелом пилу і суттєво впливають на якість життя людей, що живуть у таких місцях. Переробка шлакових відвалів допоможе вирішити проблему.

З іншого боку, вона також допоможе нам економити вичерпні природні ресурси, під час видобутку яких порушуються екосистеми. До того ж, шлакові матеріали значно надійніші, зокрема для будівництва доріг, тунелів, метро тощо, — переконана Берзіна.

Нагадаємо, у Верховній Раді запропонували реформу механізму розподілу екоподатку в Україні.

Джерело: Обозреватель

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