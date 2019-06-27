Хто така Юлія Тимошенко, її політична діяльність та основні положення партії Батьківщина – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Позачергові парламентські вибори 2019 відбудуться вже 21 липня. Наразі ЦВК зареєструвала 21 політичну партію.
Юлія Тимошенко йде на вибори з партією Всеукраїнське об’єднання Батьківщина.
Біографія
Юлія Тимошенко – державна та політична діячка, лідерка партії Батьківщина, двічі обіймала посаду прем’єр-міністра України.
Народилася 27 листопада 1960 року у Дніпрі. Освіту здобула у місцевому інституті за фахом Автоматика та телемеханіка.
Політичну діяльність розпочала з 1997 року, ставши народним депутатом Кіровоградської області.
За два роки організувала свою депутатську фракцію Батьківщина, а згодом стала однією з засновників партії.
Обіймала посаду віце-прем’єр-міністра з питань паливно-енергетичного комплексу в уряді Віктора Ющенка.
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У 2004 році була одним з лідерів Помаранчевої революції, спрямованої проти фальсифікації президентських виборів.
Тимошенко двічі ставала прем’єр-міністром України – у 2005 році та з 2007 до 2010 року.
У 2011 році Юлію Тимошенко засудили до семи років позбавлення волі через перевищення службових повноважень під час підписання контракту на постачання газу з Росії за $450 за 1 тис. м3. Згодом з неї зняли усі звинувачення.
Також Юлія Тимошенко тричі балотувалася у президенти – у 2010, 2014 та 2019 роках.
Програма партії
Партія Всеукраїнське об’єднання Батьківщина йде на вибори з метою започаткувати переговори за формулою Будапешт+, залучивши до врегулювання конфлікту на Донбасі такі держави, як США та Велику Британію.
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Основні пункти:
- пріоритети зовнішньої політики;
- відновлення територіальної цілісності України;
- європейська заробітна плата;
- справедливі пенсії;
- доступна медицина та якісна освіта;
- нова молодіжна політика;
- фінансова стабільність;
- енергетична політика;
- реформування аграрного сектору;
- оптимальна податкова система.
Більш детально про програму партії ви можете почитати у нашому матеріалі.
Партія Батьківщина працюватиме над розробленням плану дій для членства в НАТО, підняттям соціальних виплат і покращенням медицини.
До речі, раніше ми публікували список партій, які йдуть на позачергові вибори до парламенту.