Хто така Юлія Тимошенко, її політична діяльність та основні положення партії Батьківщина – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Позачергові парламентські вибори 2019 відбудуться вже 21 липня. Наразі ЦВК зареєструвала 21 політичну партію.

Юлія Тимошенко йде на вибори з партією Всеукраїнське об’єднання Батьківщина.

Біографія

Юлія Тимошенко – державна та політична діячка, лідерка партії Батьківщина, двічі обіймала посаду прем’єр-міністра України.

Народилася 27 листопада 1960 року у Дніпрі. Освіту здобула у місцевому інституті за фахом Автоматика та телемеханіка.

Політичну діяльність розпочала з 1997 року, ставши народним депутатом Кіровоградської області.

За два роки організувала свою депутатську фракцію Батьківщина, а згодом стала однією з засновників партії.

Обіймала посаду віце-прем’єр-міністра з питань паливно-енергетичного комплексу в уряді Віктора Ющенка.

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У 2004 році була одним з лідерів Помаранчевої революції, спрямованої проти фальсифікації президентських виборів.

Тимошенко двічі ставала прем’єр-міністром України – у 2005 році та з 2007 до 2010 року.

У 2011 році Юлію Тимошенко засудили до семи років позбавлення волі через перевищення службових повноважень під час підписання контракту на постачання газу з Росії за $450 за 1 тис. м3. Згодом з неї зняли усі звинувачення.

Також Юлія Тимошенко тричі балотувалася у президенти – у 2010, 2014 та 2019 роках.

Програма партії

Партія Всеукраїнське об’єднання Батьківщина йде на вибори з метою започаткувати переговори за формулою Будапешт+, залучивши до врегулювання конфлікту на Донбасі такі держави, як США та Велику Британію.

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Основні пункти:

пріоритети зовнішньої політики;

відновлення територіальної цілісності України;

європейська заробітна плата;

справедливі пенсії;

доступна медицина та якісна освіта;

нова молодіжна політика;

фінансова стабільність;

енергетична політика;

реформування аграрного сектору;

оптимальна податкова система.

Більш детально про програму партії ви можете почитати у нашому матеріалі.

Партія Батьківщина працюватиме над розробленням плану дій для членства в НАТО, підняттям соціальних виплат і покращенням медицини.

До речі, раніше ми публікували список партій, які йдуть на позачергові вибори до парламенту.