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Факти / Україна

З 1 липня Україна розширює список заборонених російських товарів

З 1 липня істотно розширюється список товарів Росії, які заборонено ввозити в Україну.

Росія санкції

У газеті Урядовий Кур’єр опублікували постанову Кабміну, яке розширює список заборонених російських товарів.

Відповідна постанова набирає чинності з 1 липня 2019 року.

Документ свідчить, що в Україну заборонять ввозити:

  • портландцемент, цемент глиноземистий, цемент шлаковий, цемент;
  • продукти для годування тварин, лікарські засоби та антибіотики для них;
  • мінеральні чи хімічні добрива;
  • сірники;
  • шпалери та аналогічні настінні покриття;
  • фанеру клеєну та аналогічні матеріали з шаруватої деревини;
  • велику кількість одягу;
  • взуття на підошві та з верхом з гуми або пластмаси і тільки на підошві з гуми, пластмаси, натуральної або композиційної шкіри та з верхом з натуральної шкіри;
  • частини взуття;
  • труби, трубки;
  • дроти з вуглецевої сталі;
  • витий дріт, троси, плетені шнури та аналогічні вироби;
  • решітки, сітки та огорожі з дроту з чорних металів;
  • гвинти, болти, гайки та аналогічні вироби з чорних металів;
  • столові, кухонні та інші побутові вироби з чорних металів, нержавіючої сталі і їхні частини;
  • обладнання для виробництва хлібобулочних виробів;
  • трактори;
  • автомобілі і транспортні засоби, призначені для перевезення людей;
  • транспортні засоби для перевезення вантажів і спеціального призначення;
  • мотоцикли та велосипеди.

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Крім того, з 1 березня 2020 року заборонять ввозити низку залізничних і трамвайних вагонів для перевезення вантажів коліями.

До слова, з 1 липня Росія знімає заборону на транзит українських товарів через свою територію в треті країни.

Джерело: Урядовий Кур’єр

Фото: Dreamstime

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