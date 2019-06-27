З 1 липня істотно розширюється список товарів Росії, які заборонено ввозити в Україну.

У газеті Урядовий Кур’єр опублікували постанову Кабміну, яке розширює список заборонених російських товарів.

Відповідна постанова набирає чинності з 1 липня 2019 року.

Документ свідчить, що в Україну заборонять ввозити:

портландцемент, цемент глиноземистий, цемент шлаковий, цемент;

продукти для годування тварин, лікарські засоби та антибіотики для них;

мінеральні чи хімічні добрива;

сірники;

шпалери та аналогічні настінні покриття;

фанеру клеєну та аналогічні матеріали з шаруватої деревини;

велику кількість одягу;

взуття на підошві та з верхом з гуми або пластмаси і тільки на підошві з гуми, пластмаси, натуральної або композиційної шкіри та з верхом з натуральної шкіри;

частини взуття;

труби, трубки;

дроти з вуглецевої сталі;

витий дріт, троси, плетені шнури та аналогічні вироби;

решітки, сітки та огорожі з дроту з чорних металів;

гвинти, болти, гайки та аналогічні вироби з чорних металів;

столові, кухонні та інші побутові вироби з чорних металів, нержавіючої сталі і їхні частини;

обладнання для виробництва хлібобулочних виробів;

трактори;

автомобілі і транспортні засоби, призначені для перевезення людей;

транспортні засоби для перевезення вантажів і спеціального призначення;

мотоцикли та велосипеди.

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Крім того, з 1 березня 2020 року заборонять ввозити низку залізничних і трамвайних вагонів для перевезення вантажів коліями.

До слова, з 1 липня Росія знімає заборону на транзит українських товарів через свою територію в треті країни.

Джерело: Урядовий Кур’єр