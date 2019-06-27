З 1 липня істотно розширюється список товарів Росії, які заборонено ввозити в Україну.
У газеті Урядовий Кур’єр опублікували постанову Кабміну, яке розширює список заборонених російських товарів.
Відповідна постанова набирає чинності з 1 липня 2019 року.
Документ свідчить, що в Україну заборонять ввозити:
- портландцемент, цемент глиноземистий, цемент шлаковий, цемент;
- продукти для годування тварин, лікарські засоби та антибіотики для них;
- мінеральні чи хімічні добрива;
- сірники;
- шпалери та аналогічні настінні покриття;
- фанеру клеєну та аналогічні матеріали з шаруватої деревини;
- велику кількість одягу;
- взуття на підошві та з верхом з гуми або пластмаси і тільки на підошві з гуми, пластмаси, натуральної або композиційної шкіри та з верхом з натуральної шкіри;
- частини взуття;
- труби, трубки;
- дроти з вуглецевої сталі;
- витий дріт, троси, плетені шнури та аналогічні вироби;
- решітки, сітки та огорожі з дроту з чорних металів;
- гвинти, болти, гайки та аналогічні вироби з чорних металів;
- столові, кухонні та інші побутові вироби з чорних металів, нержавіючої сталі і їхні частини;
- обладнання для виробництва хлібобулочних виробів;
- трактори;
- автомобілі і транспортні засоби, призначені для перевезення людей;
- транспортні засоби для перевезення вантажів і спеціального призначення;
- мотоцикли та велосипеди.
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Крім того, з 1 березня 2020 року заборонять ввозити низку залізничних і трамвайних вагонів для перевезення вантажів коліями.
До слова, з 1 липня Росія знімає заборону на транзит українських товарів через свою територію в треті країни.
Джерело: Урядовий Кур’єр