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Факти / Україна

Замах на Артема Семеніхіна: три версії слідства

Поліція розглядає три версії замаху на вбивство колишнього Конотопського міського голови Артема Семеніхіна.

Замах на Артема Семеніхіна: три версії слідства

У поліції є три версії замаху на міського голову Артема Семеніхіна.

– Першочергово перевіримо версію про напад через його громадсько-політичну діяльність, а також із мотивів хуліганства та через особисті неприязні стосунки. Але в кожній із версій є свої підверсії, і жодну із них ми поки не відкидаємо. Також будемо максимально моніторити інтернет-джерела, – заявив начальник Головного управління Національної поліції в Сумській області Микола Лушпієнко.

Він застеріг працівників ЗМІ, користувачів соцмереж та представників громадськості від однозначного трактування нападу на Семеніхіна лише із політичних мотивів.

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Більше інформації щодо замаху на Артема Семеніхі не повідомляється, аби це не нашкодило слідству.

Нагадаємо, що на Сумщині 27 червня близько години ночі на Артема Семеніхіна було скоєно напад. Зараз він знаходиться у важкому стані в реанімації.

Джерело: УНІАН

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