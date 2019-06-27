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Факти / Україна

Зеленський звільнив голову Дніпропетровської ОДА Резніченка

Володимира Резніченка звільнили з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Зеленський звільнив голову Дніпропетровської ОДА Резніченка

Президент України Володимир Зеленський звільнив Володимира Резніченка з посади голови Дніпропетровської ОДА та призначив тимчасово виконуючим обов’язки Дмитра Батуру.

Читайте: Призначення Зеленського: хто увійшов у список

Укази №№ 471/2019 і 472/2019 від опубліковані на офіційному сайті президента.

З 2018 року Батура працював першим заступником голови Дніпропетровської ОДА.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звільнив 15 голівобласних державних адміністрацій.

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