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Факти / Україна

Виробники та постачальники електроенергії підписали договори з ДП Гарантований покупець

ДП Гарантований покупець у рамках переходу на нову модель ринку електроенергії підписав договори з усіма постачальниками універсальних послуг (здійснюють постачання електроенергії населенню) і 210 виробниками електроенергії.

Виробники та постачальники електроенергії підписали договори з ДП Гарантований покупець

210 виробників зеленої електроенергії і всі постачальники електроенергії населенню підписали договори з ДП Гарантований покупець.

Про це розповів голова держпідприємства Костянтин Пертиковець.

Гарантований покупець у новому ринку здійснює купівлю електричної енергії та виробників за “зеленим” тарифом, а також купівлю електроенергії у державних виробників для компаній-постачальників населенню.

За словами Петриковця, реалізація PSO (спецзобов’язань з постачання електроенергії населенню) виконується в повному обсязі.

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– Ми уклали договори з усіма постачальниками універсальних послуг і вчора вже викупили необхідний для них обсяг електроенергії на біржі за двосторонніми договорами, – повідомив він.

Нагадаємо, новий ринок електричної енергії, який буде функціонувати у відповідності зі стандартами Європейського Союзу (ЄС), буде введений з 1 липня 2019 року, відповідно до Закону України Про ринок електричної енергії.

На думку політолога Петра Олещука, запуск ринку у визначений законом термін є першою відчутною перемогою президента Володимира Зеленського, який не відхилився від курсу реформ в угоду олігархам.

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