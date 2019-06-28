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Факти / Україна

Я знаю героя: флешмоб від МТОТ зібрав понад 50 історій

Я знаю героя – флешмоб, започаткований Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ), який покликаний показати, що в Україні є багато людей, які попри обставини – війну та окупацію – знаходять у собі сили не лише жити далі, досягати успіху, але й безкорисливо допомагати іншим, займатися громадською та волонтерською діяльністю.

Я знаю героя: флешмоб від МТОТ зібрав понад 50 історій

Написати таку історію про своїх знайомих, друзів та близьких, або ж публічних людей, які викликають захоплення, може кожен, скориставшись формою на спеціально створеному сайті.

Після премодерації історії з’являються у відповідному розділі сайту.  Лише за тиждень оприлюднено понад 50 таких історій.

Серед них чимало розповідей про людей, які після переселення з тимчасово окупованої частини Донбасу чи з Криму, зуміли на новому місці розпочати нове життя,  створити новий бізнес, а часом – навіть знаходять у собі сили допомагати іншим людям, працюючи в громадських організаціях. Ось лише декілька таких історій:

Василь Голобородько – знаний на увесь світ поет, якого називали й досі називають найімовірнішим лауреатом Нобелівської премії з літератури для України, був змушений переїхати з Луганська, де мешкав до війни. Зараз він працює над своїми книгами вже в Ірпені (Київська обл.), створюючи вагомий внесок до розвитку української літератури та  її сучасного представлення у світі.

Світлана Кузіна щасливо жила з чоловіком-військовослужбовцем у Криму, але після анексії півострова не могла там лишатися далі й із родиною переїхала до Чернігова. Тут активно займається громадською діяльністю і вже втілила чимало національно-патріотичних проектів на волонтерських засадах.

Читайте: Їх життя змінила війна, але не зламала: новий патріотичний флешмоб #Я_Знаю_Героя

Дар’я Касьянова з перших днів війни на повну включилася у справу порятунку мирних жителів, передусім допомагала евакуювати дітей з інтернатних закладів, сиріт, позбавлених батьківської опіки. Загалом завдяки їй евакуйовано 40 тисяч людей, з них – 12 тисяч дітей, у тому числі з інтернатів Донецької області.

З рештою історій від користувачів можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, флешмоб #Я_Знаю_Героя є продовженням соціально-інформаційного проекту Герої наших сердець, нещодавно започаткованого Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МТОТ).

У центрі проекту – зафіксовані у відеосюжетах реальні історії 9-ти героїв, чиї життя змінила війна на Сході та окупація Криму. Але вони обрали не шлях зневіри. Вони вже сьогодні змінюють історію свого життя і країни, й крок за кроком будують мирне майбутнє.

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