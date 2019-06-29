Український політв’язень Володимир Балух вже два дні не спить і п’є воду.

Адвокат Ольга Дінзе повідомила, що український політв’язень Володимир Балух, який оголосив голодування, два дні не спить і не п’є воду.

За її словами, наразі Балух відмовляється від їжі і води, тобто перебуває на сухому голодуванні.

У такому режимі український політв’язень довго не протримається.

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– При відмові від вживання води виникає швидке порушення роботи не тільки внутрішніх органів, а й також порушення роботи нервової системи, що пов’язано з повною втратою сну. Наразі він уже не спить дві доби, – сказала Дінзе.

Вона додала, що написала заяву із проханням перевести Балуха до медичної частини і надавати йому цілодобову медичну допомогу.

Нагадаємо, 27 червня український політв’язень Володимир Балух оголосив голодування на знак протесту.