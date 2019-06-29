Папа Римський запросив архієреїв Української греко-католицької церкви на зустріч, під час якої розмовлятимуть про найважливіші питання.

Під час зустрічі з Папою Римським Франциском архієреї Української греко-католицької церкви планують говорити про всі важливі питання.

За словами глави УГКЦ Блаженнішого Святослава Шевчука, на зустрічі намагатимуться обговорити увесь блок питань, які стосуються суспільно-політичної та гуманітарної ситуації України і співпраці з іншими церквами.

Він додав, що ця зустріч буде можливістю поговорити про положення УГКЦ у світі.

– Ми теж хочемо представити Папі, як виглядає наша Церква, які є наші потреби, а також які саме душпастирські виклики зараз перед нами стоять. Я вважаю, що такого типу експертна зустріч ще не відбувалася, – сказав Святослав.

Читайте: Як церква може зупинити поділ суспільства – заява глави УГКЦ

Він додав, що патріархат для УГКЦ – це спосіб існування і зараз робиться все для того, аби вона функціонувала як патріарша церква.

Глава УГКЦ також сказав про те, що статус патріархату не дають, а він визнається.

До слова, 4 червня у США відбулася інтронізація архієпископа УГКЦ та митрополита Філадельфійського Бориса Ґудзяка.

Джерело: Інформаційний ресурс УГКЦ