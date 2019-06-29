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Факти / Україна

У Зеленського запропонували користувачам соцмережі вибрати главу Миколаївської ОДА

Користувачів Facebook закликали запропонувати свої кандидатури на посаду голови Миколаївської ОДА.

У Зеленського запропонували користувачам соцмережі вибрати главу Миколаївської ОДА

Секретар Національної інвестиційної ради при президентові України Давид Арахамія закликав користувачів Facebook запропонувати свої кандидатури на посаду голови Миколаївської ОДА.

Арахамія позначив чотири завдання майбутнього губернатора.

Читайте: Зеленський звільнив начальників управлінь СБУ у п’яти областях

За його словами, він повинен зменшити корупцію, знизити вплив криміналітету на життя регіону, втричі збільшити інвестиції в регіон і з прибережної зони “зробити цукерку”.

Нагадаємо, 14 червня президент Володимир Зеленський запропонував жителям Львівської області три кандидатури на пост голови ОДА.

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