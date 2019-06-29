Користувачів Facebook закликали запропонувати свої кандидатури на посаду голови Миколаївської ОДА.
Секретар Національної інвестиційної ради при президентові України Давид Арахамія закликав користувачів Facebook запропонувати свої кандидатури на посаду голови Миколаївської ОДА.
Арахамія позначив чотири завдання майбутнього губернатора.
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За його словами, він повинен зменшити корупцію, знизити вплив криміналітету на життя регіону, втричі збільшити інвестиції в регіон і з прибережної зони “зробити цукерку”.
Нагадаємо, 14 червня президент Володимир Зеленський запропонував жителям Львівської області три кандидатури на пост голови ОДА.
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