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Факти / Україна

В Україні є колосальні запаси нафти і газу – вчені

Вчені оцінили ресурсну базу України і відзначили, що країні є колосальні запаси нетрадиційних видів вуглеводнів.

В Україні є колосальні запаси нафти і газу – вчені

Дослідження українських вчених підтверджують наявність в країні великих запасів нафти і газу.

Вчені разом з фахівцями НАНУ провели роботу з оцінки ресурсної бази.

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– За найобережнішими висновками, нерозвідані традиційні вуглеводні ресурси в східному, західному і південному нафтогазоносних регіонах України становлять понад 5 млрд т умовного палива, а це вдвічі більше накопиченої видобутку. Є ще колосальні запаси нетрадиційних видів вуглеводнів — сланцевого газу та нафти, метану вугільних родовищ газогідратів Чорного моря, – розповів проректор з науково-педагогічної роботи ІФНТУНГ Сергій Куровець.

За його словами, найперспективнішим є Східний нафтогазоносний регіон.

На Мачухському родовищі з глибини в 7 тис. м був отриманий приплив газу з добовим дебітом в 1,2 млн куб. м.

Раніше Росія зі свого боку заявила, що готова знову постачати газ до України за зниженою ціною.

Джерело: Дзеркало тижня

Фото: Dreamstime

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