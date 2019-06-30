Спекотна погода повернеться до України з початком нового тижня.

У понеділок, 1 липня, в Україні без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 29-34°.

У Києві – без опадів; температура вночі 15-17°, вдень 31-33°.

На 2 липня синоптики прогнозують вночі у західних областях, вдень в Україні, крім південної частини, місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер західний і північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 17-22°, вдень 25-30°, на півдні, сході та на Дніпропетровщині – 30-35°.

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У Києві 2 липня вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 20°, вдень 26-28°.

Нагадаємо, 27 червня в Україні вирував циклон, після якого розпочалося похолодання.