Спекотна погода повернеться до України з початком нового тижня.
У понеділок, 1 липня, в Україні без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 29-34°.
У Києві – без опадів; температура вночі 15-17°, вдень 31-33°.
На 2 липня синоптики прогнозують вночі у західних областях, вдень в Україні, крім південної частини, місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер західний і північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 17-22°, вдень 25-30°, на півдні, сході та на Дніпропетровщині – 30-35°.
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У Києві 2 липня вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 20°, вдень 26-28°.
Нагадаємо, 27 червня в Україні вирував циклон, після якого розпочалося похолодання.