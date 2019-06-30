Які партії братимуть участь у позачергових виборах до Верховної Ради. Факти ICTV підготували список партій на парламентських виборах 2019.

На вибори до парламенту 2019 партії почали реєструватися після старту виборчої кампанії в Україні.

26 червня у ЦВК назвали остаточну кількість зареєстрованих партій – 21.

Крім того, шляхом жеребкування стало відомо, в якому порядку партії розташуються у виборчому бюлетені.

Опозиційний блок Сила і честь Батьківщина Патріот Сила людей Опозиційна платформа – За життя Партія зелених України Всеукраїнське об’єднання Факел Самопоміч Європейська солідарність Українська стратегія Гройсмана Громадянська позиція Соціальна справедливість Слуга народу Сила права Радикальна партія Ляшка Партія Шарія Голос Незалежність Аграрна партія України Свобода

Слуга народу

Лідер партії – Дмитро Разумков.

Партія президента України Володимира Зеленського. Спочатку після реєстрації у 2017 році політсила називалася Партія рішучіх змін, але пізніше назву змінили на Слуга народу, яку запозичили у гумористичного серіалу.

Партія опублікувала повний список із 201 кандидата у депутати в загальнодержавному виборчому окрузі на виборах до Верховної Ради.

До речі, у партії Слуга народу заявили, що не збираються об’єднуватися зі старими політичними силами.

Опозиційна платформа – За життя

Лідер партії – Юрій Бойко.

Політсилу було засновано у 1999 році під назвою Всеукраїнське об’єднання Центр.

У листопаді 2018 року голова Опозиційного блоку Юрій Бойко і лідер партії За життя Вадим Рабинович підписали угоду про співпрацю на виборах 2019.

На з’їзді 6 червня партія оприлюднили список кандидатів, які підуть на дострокові парламентські вибори.

Читайте: Опозиційна платформа – За життя оприлюднила список кандидатів на вибори в Раду

Партія Європейська cолідарність

Лідер партії – Петро Порошенко.

До 24 травня 2019 року політсила носила назву партія Блок Петра Порошенка Солідарність. Її заснував у 2000 році Петро Порошенко.

На минулих виборах до Ради після об’єднання з партією Віталія Кличка БПП отримав 136 місць (друге місце).

Політсила була у коаліції Європейська Україна у парламенті VIII скликання.

Список партії Європейська солідарність на виборах до Верховної Ради очолить Петро Порошенко. Також відомі імена перших 50 осіб у списку.

Батьківщина

Лідер партії – Юлія Тимошенко.

Народилася партія у 1999 році, а з 2002-го її члени вже були представлені у парламенті.

На минулих виборах до Ради Батьківщина фінішувала з результатом у 5,68% голосів виборців. Тоді політсила вирішила зробити першим номером Надію Савченко, яка на той момент була у статусі політв’язня і утримувалася у російській в’язниці (у 2016 році Савченко виключили з фракції). Тимошенко була другим номером у партійному списку.

Цього року перед виборами Батьківщина об’єднала зусилля з партією Сергія Тарути Основа.

Всеукраїнське об’єднання Батьківщина оприлюднило список із 50 кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборах.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Голос

Лідер партії – Святослав Вакарчук.

Нову партію було створено музикантом Святославом Вакарчуком 16 травня 2019 року.

Лідер партії пообіцяв, що Голос не братиме грошей у олігархів, а фінансувати політсилу буде прозорий бізнес і прості українці.

8 червня партія Голос представила свою першу десятку, а 14 червня офіційно подала документи до Центральної виборчої комісії для участі у виборах до Верховної Ради.

Радикальна партія

Лідер партії – Олег Ляшко.

На з’їзді Радикальної партії 10 червня її лідер Олег Ляшко представив 41 кандидата партійного списку.

У першій п’ятірці, окрім самого Ляшка, голова комітету ВР з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк, нардеп Андрій Лозовий, заступник голови Чернівецької обласної ради Інга Маковецька та нардеп від фракції Народний фронт Іван Савка.

Громадянська позиція

Лідер партії – Анатолій Гриценко.

Екс-міністр оборони Анатолій Гриценко очолив партію Громадянська позиція. 10 червня партія оголосила першу п’ятірку списку.

Як відомо, вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня. Факти ICTV писали, що таке партійні списки та за яким принципом вони формуються.