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Факти / Україна

Відповіді, яких немає в Google: Епіфаній дав пораду молоді

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній привітав українців із Днем молоді.

Епіфаній

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, вітаючи українців із Днем молоді, порадив людям більше читати Біблію.

– Спробуйте заглянути в Біблію стільки ж разів, як і в Google, і ви зможете знайти ті відповіді, які не знайдете у мережі.

Також Епіфаній закликав українців більше спілкуватися у реальному житті, ніж через соцмережі.

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– Живе спілкування, емоції, тепло почуттів та приємні враження — без цього життя не буде таким повним, яким його створив Господь.

Нагадаємо, Епіфаній заявив, що церква не сприйме теми гендеру та ЛГБТ.

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