Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній привітав українців із Днем молоді.
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, вітаючи українців із Днем молоді, порадив людям більше читати Біблію.
– Спробуйте заглянути в Біблію стільки ж разів, як і в Google, і ви зможете знайти ті відповіді, які не знайдете у мережі.
Також Епіфаній закликав українців більше спілкуватися у реальному житті, ніж через соцмережі.
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– Живе спілкування, емоції, тепло почуттів та приємні враження — без цього життя не буде таким повним, яким його створив Господь.
Нагадаємо, Епіфаній заявив, що церква не сприйме теми гендеру та ЛГБТ.
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