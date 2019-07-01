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Факти / Україна

Нескромний став заступником голови СБУ – указ

Президент Володимир Зеленський призначив заступником голови СБУ Дмитра Нескоромного.

Нескромний став заступником голови СБУ – указ

Президент Володимир Зеленський указом №473/2019 призначив Дмитра Нескромного заступником глави Служби безпеки України.

– Призначити Нескоромного Дмитра Анатолійовича заступником голови Служби безпеки України, – йдеться в указі глави держави.

Нескромний відомий тим, що брав участь у затриманні одного з так званих діамантових прокурорів.

Читайте: Призначення Зеленського: хто увійшов до списку

Він був звільнений зі служби в СБУ 27 лютого 2017 року.

До слова 27 червня президент Володимир Зеленський призначив Руслана Баранецького першим заступником голови СБУ.

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