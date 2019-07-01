У ЗСУ назвали імена загиблих військових з санітарного автомобіля ООС, який потрапив під обстріл проросійських бойовиків.

36 окрема бригада морської піхоти ВМС України назвала імена військових, які загинули під час обстрілу санітарного авто ООС.

За інформацією бригади, від обстрілу загинули старший матрос Майборода Сергій Григорович і сержант Шевченко Ірина Вікторівна.

– Командування та весь особовий склад морських піхотинців висловлює щирі співчуття рідним загиблих, – йдеться у повідомленні.

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Ім’я іще одного постраждалого наразі не називається.

Нагадаємо, 1 липня бойовики обстріляли санітарний автомобіль сил ООС поблизу населеного пункту Водяне.

Джерело: 36 окрема бригада морської піхоти