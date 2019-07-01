Окупанти відправили пошкоджену бойову техніку з Донбасу на ремонт до Росії.
Українські розвідники помітили на Донбасі ешелон з пошкодженою бойовою технікою, яку окупанти відправили на територію Росії для ремонту.
За інформацію Головного управління розвідки Міноборони України, техніку Росія поверне на озброєння російських окупаційних військ у найкоротші терміни.
У розвідці повідомили, що у червні окупанти продовжили завозити на Донбас боєприпаси, пально-мастильні матеріали, інженерне обладнання та інше військове майно. Для цього Росія використовує автотранспорт та залізничне сполучення.
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Як повідомлялося, бойовики обстріляли санітарний автомобіль сил ООС поблизу населеного пункту Водяне.
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