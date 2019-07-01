Перші кадрові призначення президент України Володимир Зеленський зробив 21 травня.

Володимир Зеленський 21 травня розпочав призначення на ключові посади. Повний список публікують Факти ICTV.

Перші призначення Зеленського

Глава Адміністрації президента – Андрій Богдан.

До 2010 року працював заступником міністра юстиції України, заступником міністра Кабінету міністрів (2010-2011), урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики (2013-2014).

У 2019 році Богдан став юридичним радником кампанії Зеленського.

Секретар Ради національної безпеки України – Олександр Данилюк.

Державну службу та політичну діяльність розпочав у 2005 році з посади радника прем’єр-міністра Юрія Єханурова за часів президентства Віктора Ющенка. Також був радником Віктора Януковича.

З 2010 року очолював Координаційний центр з упровадження економічних реформ, який перебував під патронатом глави АП Сергія Льовочкіна.

У 2014 році Данилюк представляв у Кабінеті міністрів інтереси тоді чинного президента Петра Порошенка. З вересня 2015 року політик став заступником глави АП.

Після відставки прем’єр-міністра Арсенія Яценюка Данилюк отримав посаду міністра фінансів України в уряді Володимира Гройсмана.

У команді Зеленського Данилюк відповідав за міжнародну, фінансову, економічну та банківську діяльність.

Заступник глави Адміністрації президента – Вадим Пристайко.

У 2002-2004 роках займав посаду консула України в Сіднеї (Австралія), з 2009 по 2012 рр. був заступником керівника місії Посольства України в США.

Також Пристайко обіймав посаду посла України в Канаді (2012-2014).

З 2014 по 2017 рік він був заступником міністра закордонних справ Павла Клімкіна. У тому ж році зайняв посаду глави місії України при НАТО.

Раніше повідомлялося про те, що Пристайка розглядають, як кандидатуру на посаду міністра закордонних справ.

Заступник глави Адміністрації президента – Руслан Рябошапка.

У 2010-2011 роках був директором Бюро з питань антикорупційної політики Секретаріату Кабміну.

У 2011-2013 роках – заступником директора Департаменту юридичного забезпечення Секретаріату Кабміну.

У 2013-2014 роках очолював Департамент аналізу антикорупційної політики в Transparency International Україна та був заступником міністра юстиції в уряді Арсенія Яценюка.

У 2016-2017 роках був членом Національного агентства з питань запобігання корупції.

На виборах 2019 року був радником Зеленського.

Заступник глави Адміністрації президента – Кирило Тимошенко.

Тимошенко – керівник телепродакшн-компанії GoodMedia.

На цій компанії знімали ролики Зеленського, включаючи виклик Петра Порошенка на дебати на НСК Олімпійський.

Заступник глави Адміністрації президента – Юрій Костюк.

Костюк є сценаристом серіалу Слуга народу.

Заступник глави Адміністрації президента України – Олексій Гончарук.

Гончарук – юрист, адвокат, магістр державного управління, доктор філософії в галузі права, голова незалежного експертно-аналітичного центру Офіс ефективного регулювання (BRDO).

Раніше був керуючим партнером юридичної фірми Constructive Lawyers.

Також був радником екс-міністра екології та природних ресурсів.

Перший заступник глави Адміністрації президента – Сергій Трофимов.

Трофимов є виконавчим продюсером Студії Квартал-95.

Також він курирував кінематографічний напрямок розвитку Студії.

Перший помічник президента – Сергій Шефір.

Шефір є продюсером, сценаристом і директором студії Квартал-95.

Помічник президента – Андрій Єрмак.

Єрмак є засновником міжнародної юридичної компанії, яка здійснює юридичний супровід кінокомпаній і ЗМІ.

Також він засновник Garnet International Media Group і продюсер фільмів.

Радник президента – Руслан Стефанчук.

Стефанчук – доктор юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України.

Під час виборів він був радником Зеленського і відповідав за ідеологічні аспекти та роботу з розробки програми зовнішньої політики.

Радник президента – Михайло Федоров.

Федоров був керівником діджитал-стратегії в кампанії Зеленського і відповідав за його просування в соцмережах.

Радник президента – Олег Устенко.

Олег Устенко – магістр Гарвардського університету, кандидат економічних наук Київського національного економічного університету, був докторантом в американському університеті Брендайс.

Кандидатська дисертація Устенка присвячена диверсифікації виробництва в умовах формування ринкової економіки (на матеріалах промисловості України).

Він працює виконавчим директором Міжнародного фонду Блейзера, створеного в 2001 році за участю приватної інвесткомпанії SigmaBleyzer.

Фонд займається дослідженням економік колишнього СРСР і деяких країн Центральної та Східної Європи.

Перший заступник голови СБУ – Іван Баканов.

Баканов є главою партії Слуга народу, главою виборчого штабу Зеленського.

Також він один із засновників, керівник і юрист Кварталу 95.

Представник президента України в Кабінеті міністрів – Андрій Герус.

У 2014 році був членом Національної комісії з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

У 2015 році балотувався до Київради від Об’єднання Самопоміч.

З 2017 року є головою Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг.

Уповноважений президента України з питань реабілітації учасників бойових дій – Вадим Свириденко

Президент України Володимир Зеленський своїм указом №318/2019 звільнив Свириденка, а указом №319/2019 призначив його на ту ж посаду.

Вадим Свириденко – військовий фельдшер, учасник АТО.

У 2014 році Вадим Свириденко був мобілізований, як військовий медик. У лютому 2015 року потрапив у зону вибухової хвилі снаряда танка. У 2015 році евакуаційна команда зазнала обстрілу терористів, вцілілі бійці перебралися на Урал, котрий згодом потрапив на міну.

На 20-градусному морозі три дні переховувався без харчування. 19 січня потрапив до полону ДНР. Переданий українській стороні з обмороженнями 4-го ступеня, сепсисом.

Внаслідок чого втратив кисті рук та стопи ніг.

У 2016 році Вадим Свириденко представляв Україну на 41 марафоні Морської піхоти США у Вашингтоні, де став призером, пробігши 10 км.

1 грудня 2016 року Свириденка призначено на посаду уповноваженого з питань реабілітації учасників АТО.

22 листопада 2018 року призначений Уповноваженим президента України у справах реабілітації учасників бойових дій.

Уповноважений президента України з прав людей з інвалідністю – Валерій Сушкевич

Президент України Володимир Зеленський залишив на цій посаді Валерія Сушкевича, видавши указ №321/2019.

Валерій Сушкевич – український політичний і громадський діяч, народний депутат України, Герой України, президент Національного паралімпійського комітету України.

Він був призначений Уповноваженим президента України з прав людей з інвалідністю з моменту створення цієї посади у грудні 2014 року.

Начальник Управління державної охорони – Олексій Оцерклевич

Олексій Оцерклевич – підполковник ЗСУ, учасник війни на Донбасі, заступник командира першого механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади за часів боїв за Донецький аеропорт (ДАП), згодом виконував обов’язки командира підрозділу.

Перший заступник начальника УДО – Штучний В’ячеслав

Штучний – кандидат юридичних наук, директор Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Начальник Служби безпеки президента УДО – Максим Донець.

Донець супроводжував Зеленського під час передвиборної президентської кампанії.

Начальник Генерального штабу ЗСУ – Руслан Хомчак

Закінчив Московське вище військове командне училище. У квітні 2005 року очолив 72-у окрему механізовану бригаду у Білій Церкві Київської області.

З 2009 року працював начальником штабу 8-го армійського корпусу. У травні 2012 року був призначений командиром 6-го армійського корпусу.

У листопаді 2013 року 6-й армійський корпус був переформований у командування Південь і Хомчак став виконуючим обов’язки командира. Також у цей час він очолював Дніпропетровський гарнізон.

Під час війни на Донбасі обіймав посаду командувача сектору Б сил АТО і очолював операцію із взяття Іловайська. З 2016 року був першим заступником командувача Сухопутними військами України.

Уповноважений президента України з прав дитини – Микола Кулеба

З вересня 2006 року по грудень 2014-го року Кулеба був начальником Служби у справах дітей КМДА.

Із грудня 2014 року обіймав посаду Уповноваженого президента України з прав дитини, однак 19 травня його звільнив п’ятий президент Петро Порошенко.

Представник президента в Конституційному Суді – Федір Веніславський

Федір Веніславський народився у травні 1969 року на Волині. Має вищу освіту, доцент кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, фахівець у галузі державотворення та прав людини, з досвідом викладацької, наукової, законотворчої та правозахисної діяльності.

Балотувався у Верховну Раду як самовисуванець.

Прес-секретар президента – Юлія Мендель

Журналістка Юлія Мендель навчалася в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Має науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Раніше працювала на телеканалах ICTV, Еспресо-ТВ та Інтері. Писала для українського Forbes і американського Politico.

Кілька років співпрацює з The New York Times.

Останнім часом працювала консультантом із комунікацій у Світовому банку.

Позаштатний радник Володимира Зеленського – Гео Лерос

24 червня президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив нового позаштатного радника, ним став Гео Лерос.

Гео Лерос – український режисер, волонтер та арт-куратор. Він був радником міністра інформаційної політики України та радником мера Києва з питань культури.

Зараз митець балотується у народні депутати від політичної партії Слуга народу.

Перший заступник глави СБУ – Руслан Баранецький

Володимир Зеленський призначив Руслана Баранецького першим заступником глави Служби безпеки України і керівником Антитерористичного центру при СБУ.

Руслан Баранецький, генерал-майор раніше займав посаду начальника управління внутрішньої та власної безпеки Адміністрації Державної прикордонної служби України.

У вересні 2014 року Баранецький нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни.

Заступник командувача Нацгвардії – Микола Миколенко

Президент України Володимир Зеленський призначив Миколу Миколенка заступником командувача Національної гвардії України.

Генерал-майор Микола Миколенко народився 19 травня 1967 року в Київській області. Обіймав посаду начальника Північного територіального управління Національної гвардії України.

У березні 2008 року нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення законності та правопорядку, зразкове виконання військового і службового обов’язку у захисті конституційних прав і свобод громадян та з нагоди Дня внутрішніх військ МВС України.

Перший заступник голови СБУ – Дмитро Нескромний

Першим заступником голови СБУ президент Володимир Зеленський вирішив призначити Дмитра Нескромного.

Нескромний працював у главку К, просуваючись по кар’єрній драбині до заступника начальника управління.

Він відомий тим, що брав участь у затриманні одного з так званих діамантових прокурорів, проте був звільнений зі служби в СБУ 27 лютого 2017 року.

До слова, раніше заступником глави Адміністрації президента Зеленського була призначена Олена Зеркаль, але вона відмовилася від посади.

Факти ICTV також писали, Володимир Зеленський повернув українське громадянство Міхеілу Саакашвілі.