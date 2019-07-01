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Факти / Україна

Погода в Україні на 1 липня (КАРТА)

Погода в Україні 1 липня буде сонячною і спекотною по всій території.

Погода

У західних областях 1 липня температура повітря вдень становитиме 31-33°, вночі – 15-17°.

На півночі країни температура повітря вдень 28-33°, вночі 14-16°.

Не так спекотно буде на сході. Вдень повітря прогріється до 27-29°, вночі – 10-12°.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 1 липня

На півдні країни також без опадів, температура повітря вдень 29-33°, вночі – 16-18°.

У центральних областях та Києві температура становитиме 31-33° вдень, вночі – 15-17°.

До слова, раніше Факти ICTV писали про наслідки негоди в Україні.

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