Позолота та меблі з червоного дерева. В такому інтер’єрі працює голова президентського офісу Андрій Богдан. Він готується до великого переїзду в Український дім, ремонт якого має закінчитися через 9 місяців.

Робочий день очільника офісу президента починається о 8 ранку. Нерідко на роботу їде власним електромобілем Тесла. Потім – час для спорту, у залі, яка знаходиться на Банковій.

Керівникові президентського офісу доводиться весь час бути під пильним оком. Богдан сам починає розмову про власний будинок в елітному передмісті Києва, який показали журналісти. Нібито його Богдан придбав під час перебування на держслужбі. За словами Богдана, він почав його будувати ще в 2008 році.

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Сільгосппідприємства та горілчані заводи, що належать до об’єктів Держуправління справами, Адміністрація Зеленського продавати поки не буде, проводять аудит, каже Богдан.

Дивіться відео: Нові обличчя, але в старих кабінетах. Що криється в монументальних державних спорудах

Нове керівництво адміністрації ламає стереотипи Банкової. Можна не дотримуватися дрес-коду – ходи хоч в шортах. Папери у голови офісу – у звичайному рюкзаку. Також немає ніде і натяку на фотографію президента, як і просив Зеленський.

Сергій Дейнеко на посаді тільки третій тиждень. В його кабінеті повний аскетизм у порівняні з Банковою, з розкоші хіба що шкіряний диван та відеотелефон. Дейнеко зізнається: перше що зробив, перевірив кімнату на жучки. Полковник буде командувати генералами, абсолютно нестандартна ситуація для військових.

Голови ще не полетіли, але Дейнеко вже скоротив прикордонний службовий автопарк. 40 генеральських машин поїдуть з Києва на кордон.

Ситуаційна кімната РНБО – кабінет, який журналістам ніколи не показують, тут вирішується, без перебільшення, доля країни. Тут країна немов на долоні, на екранах – пункти пропуску, в тому числі на лінії розмежування.

З крісла міністра фінансів – в крісло секретаря ради нацбезпеки та оборони, Олександр Данилюк звикає до нової ролі. Він зізнається, до монументальності свого кабінету ніяк не може звикнути.

Тепер у Данилюка дрес-код не лише костюм і краватка, а ще й піксель, який вимагає посада. Серед пшонка-стайлу кабінету – телефони закритого зв’язку, ще радянські, але надійні.

Те, що найбільше вражає Данилюка, так це неповороткість державної машини, наче йдемо в Європу, а стільки ще радянського.

Руслан Хомчак на посаді – майже місяць. Після призначення на посаду він потрапив під шквал критики. Одні казали – хороша кандидатура, інші – навпаки.

Серед звичайного бюрократичного інтер’єру кидаються в око зовсім не військові речі, як, наприклад, шахи.

Руслан Хомчак розповів, що при знайомстві із Зеленським, той дивився на нього як психолог. Його багато, що не задовольняє в армії. Інколи і ставлення офіцерів до підлеглих, і показуха, від якої не вдалося позбутися. Але каже, все, що відбулося за 5 років війни було недаремним.

Нова влада заявляє про відкритість, але склали тест не всі. Не відчинила свої двері Служба безпеки України та податкова служба.

А було так цікаво дізнатись, як її нове керівництво розпоряджається рингом, сауною, соляною печерою та кріслом за 70 тисяч євро, які залишилися ще з часів Януковича. Схоже, це дуже таємна історія.

Нагадаємо, Секретар РНБО Олександр Данилюк вважає, що зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна цілком реальна.