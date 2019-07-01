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Факти / Україна

Росія не пропонувала звільнити захоплених моряків – Пєсков

У Кремлі заявили, що МЗС Росії не пропонувало Києву звільнити військовополонених українських моряків.

Росія не пропонувала звільнити захоплених моряків – Пєсков

У Кремлі заявили, що не відпустять військовополонених українських моряків.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков підкреслив, що у ноті Міністерства закордонних справ Росії, яку відомство раніше направило до МЗС України, не йшлося про звільнення українців до судового процесу над ними.

– Але, наскільки нам відомо, є особлива позиція МЗС України, і нам не відомо, чи зазнала вона якихось змін, – сказав він.

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Як відомо, раніше російське МЗС заявило, що звільнить військовополонених моряків, якщо Київ судитиме їх за законами РФ.

У МЗС України назвали пропозицію Москви неприйнятною, так як це загострює суперечку між Україною і Росією щодо імунітету військових кораблів.

Джерело: УНІАН

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