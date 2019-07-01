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Факти / Україна / Суспільство

SkyUp затримує майже 20 авіарейсів: що сталося

Майже два десятки авіарейсів лоукостера SkyUp 1 липня вилітають із затримками.

SkyUp

Затримки авіарейсів SkyUp пов’язані з технічними проблемами – у двох літаків виявили несправності.

Затримуються 19 рейсів: 

  1. PQ 671 Київ (Бориспіль)
  2. PQ 672 Катанія – Київ (Бориспіль)
  3. PQ 4413 Київ (Бориспіль) – Анталія
  4. PQ 4414 Анталія – Київ (Бориспіль)
  5. PQ 7801 Київ (Бориспіль) – Тіват
  6. PQ 7802 Тіват – Київ (Бориспіль)
  7. PQ 7109 Київ (Бориспіль) – Шарм-ель-Шейх
  8. PQ 7110 Шарм-ель-Шейх – Київ (Бориспіль)
  9. PQ 421 Київ (Бориспіль) – Батумі
  10. PQ 422 Батумі – Київ (Бориспіль)
  11. PQ 3101 Київ (Бориспіль) – Монастір
  12. PQ 3102 Монастір – Київ (Бориспіль)
  13. PQ 2080 Шарм-ель-Шейх – Львів
  14. PQ 7011 Київ (Бориспіль) – Хургада
  15. PQ 7012 Хургада – Київ (Бориспіль)
  16. PQ 3121 Харків – Монастір
  17. PQ 3122 Монастір – Харків
  18. PQ 434 Тбілісі – Київ (Бориспіль)
  19. PQ 433 Київ (Бориспіль) – Тбілісі.

В адміністрації авіакомпанії повідомили, що роблять все можливе для усунення затримок.

Читайте: Ручна поклажа SkyUp: що можна і заборонено брати на борт

До слова, раніше SkyUp відкрила рейс до Парижа. 12 червня стартував рейс Київ – Ніцца.

ДжерелоSkyUp

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