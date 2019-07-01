Майже два десятки авіарейсів лоукостера SkyUp 1 липня вилітають із затримками.
Затримки авіарейсів SkyUp пов’язані з технічними проблемами – у двох літаків виявили несправності.
Затримуються 19 рейсів:
- PQ 671 Київ (Бориспіль)
- PQ 672 Катанія – Київ (Бориспіль)
- PQ 4413 Київ (Бориспіль) – Анталія
- PQ 4414 Анталія – Київ (Бориспіль)
- PQ 7801 Київ (Бориспіль) – Тіват
- PQ 7802 Тіват – Київ (Бориспіль)
- PQ 7109 Київ (Бориспіль) – Шарм-ель-Шейх
- PQ 7110 Шарм-ель-Шейх – Київ (Бориспіль)
- PQ 421 Київ (Бориспіль) – Батумі
- PQ 422 Батумі – Київ (Бориспіль)
- PQ 3101 Київ (Бориспіль) – Монастір
- PQ 3102 Монастір – Київ (Бориспіль)
- PQ 2080 Шарм-ель-Шейх – Львів
- PQ 7011 Київ (Бориспіль) – Хургада
- PQ 7012 Хургада – Київ (Бориспіль)
- PQ 3121 Харків – Монастір
- PQ 3122 Монастір – Харків
- PQ 434 Тбілісі – Київ (Бориспіль)
- PQ 433 Київ (Бориспіль) – Тбілісі.
В адміністрації авіакомпанії повідомили, що роблять все можливе для усунення затримок.
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До слова, раніше SkyUp відкрила рейс до Парижа. 12 червня стартував рейс Київ – Ніцца.
Джерело: SkyUp