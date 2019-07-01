Майже два десятки авіарейсів лоукостера SkyUp 1 липня вилітають із затримками.

Затримки авіарейсів SkyUp пов’язані з технічними проблемами – у двох літаків виявили несправності.

Затримуються 19 рейсів:

PQ 671 Київ (Бориспіль) PQ 672 Катанія – Київ (Бориспіль) PQ 4413 Київ (Бориспіль) – Анталія PQ 4414 Анталія – Київ (Бориспіль) PQ 7801 Київ (Бориспіль) – Тіват PQ 7802 Тіват – Київ (Бориспіль) PQ 7109 Київ (Бориспіль) – Шарм-ель-Шейх PQ 7110 Шарм-ель-Шейх – Київ (Бориспіль) PQ 421 Київ (Бориспіль) – Батумі PQ 422 Батумі – Київ (Бориспіль) PQ 3101 Київ (Бориспіль) – Монастір PQ 3102 Монастір – Київ (Бориспіль) PQ 2080 Шарм-ель-Шейх – Львів PQ 7011 Київ (Бориспіль) – Хургада PQ 7012 Хургада – Київ (Бориспіль) PQ 3121 Харків – Монастір PQ 3122 Монастір – Харків PQ 434 Тбілісі – Київ (Бориспіль) PQ 433 Київ (Бориспіль) – Тбілісі.

В адміністрації авіакомпанії повідомили, що роблять все можливе для усунення затримок.

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До слова, раніше SkyUp відкрила рейс до Парижа. 12 червня стартував рейс Київ – Ніцца.

Джерело: SkyUp