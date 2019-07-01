З 1 липня стартувала вступна кампанія 2019. Факти ICTV підготували покрокову інструкцію, як зареєструвати електронний кабінет.
У рамках вступної кампанії 2019, необхідно подати заяву до ВНЗ, а для цього потрібно зареєструвати електронний кабінет абітурієнта. Як це зробити – покрокова інструкція від Фактів ICTV.
Крок 1.
Перше, що потрібно, це зайти на сайт за цим посиланням. Там відкриється ось таке вікно для заповнення даних:
Крок 2.
У цьому вікні потрібно вказати наступні дані:
- діючу адресу електронної пошти абітурієнта;
- номер, пін-код і рік отримання сертифіката ЗНО;
- серія і номер атестата про повну загальну середню освіту;
- середній бал додатка до атестата за 12 бальною шкалою.
Після реєстрації вам за вказаною адресою надійде лист з посиланням для активації. Для входу в особистий кабінет абітурієнта використовуйте свої логін і пароль.
У разі, якщо не виходить увійти до свого кабінету, а завантажується головна сторінка, очистіть історію і кеш браузера.
Читайте: ЗНО 2019: визначено порогові бали з усіх предметів
Крок 3.
Після успішного входу в електронний кабінет зможете ознайомитися з конкурсними пропозиціями від ВНЗ, а також додати свої особисті дані:
- номер телефону;
- кольорове фото 3х4;
- сканкопію додатки до атестата;
- документи, що надають пільги.
До речі, Факти ICTV писали про основні дати вступної кампанії 2019.