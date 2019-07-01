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Факти / Україна

Як зареєструвати електронний кабінет вступника – покрокова інструкція

З 1 липня стартувала вступна кампанія 2019. Факти ICTV підготували покрокову інструкцію, як зареєструвати електронний кабінет.

Як зареєструвати електронний кабінет вступника – покрокова інструкція

У рамках вступної кампанії 2019, необхідно подати заяву до ВНЗ, а для цього потрібно зареєструвати електронний кабінет абітурієнта. Як це зробити – покрокова інструкція від Фактів ICTV.

Крок 1.

Перше, що потрібно, це зайти на сайт за цим посиланням. Там відкриється ось таке вікно для заповнення даних:

Крок 2.

У цьому вікні потрібно вказати наступні дані:

  • діючу адресу електронної пошти абітурієнта;
  • номер, пін-код і рік отримання сертифіката ЗНО;
  • серія і номер атестата про повну загальну середню освіту;
  • середній бал додатка до атестата за 12 бальною шкалою.

Після реєстрації вам за вказаною адресою надійде лист з посиланням для активації. Для входу в особистий кабінет абітурієнта використовуйте свої логін і пароль.

У разі, якщо не виходить увійти до свого кабінету, а завантажується головна сторінка, очистіть історію і кеш браузера.

Читайте: ЗНО 2019: визначено порогові бали з усіх предметів

Крок 3.

Після успішного входу в електронний кабінет зможете ознайомитися з конкурсними пропозиціями від ВНЗ, а також додати свої особисті дані:

  • номер телефону;
  • кольорове фото 3х4;
  • сканкопію додатки до атестата;
  • документи, що надають пільги.

До речі, Факти ICTV писали про основні дати вступної кампанії 2019.

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