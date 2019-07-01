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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Запустивши енергоринок 1 липня, Україна виконала свої зобов’язання перед Європою – нардеп

Україна зробила великий крок до завершення найскладнішого тесту на зрілість і готовність до реформ – запустила новий ринок електроенергії з 1 липня.

Запустивши енергоринок 1 липня, Україна виконала свої зобов’язання перед Європою – нардеп

Так прокоментував сьогоднішній запуск нового ринку електроенергії народний депутат України Артур Мартовицький.

– Ринок запрацював – це спільна робота з входження України до єдиного європейського енергетичного співтовариства. Сьогодні вже не потрібно сумніватися – закон набув чинності.

Хотілося б, щоб цей закон не скасувався жодними підзаконними актами, тому що така інформація є. Це є наші зобов’язання та імідж нашої країни на європейському та міжнародному рівні, – підкреслив народний депутат.

За словами Мартовицького, незважаючи на заяви скептиків щодо неминучого зростання цін на електроенергію для населення, все залишилося, як і раніше.

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– Дуже важливо, що всі побоювання, які були у людей, не виправдалися. Ось перший день роботи ринку показує, що найважливіше, що турбувало населення – ціна електроенергії для населення – не змінилася і залишається, це потрібно визнати, найнижчою в Європі, – запевнив Мартовицький.

Депутат також підкреслив, що з запуском нового ринку енергосистема України працює стабільно.

– Наразі є невеликі технічні доопрацювання, які вирішуються оператором ринку. Загроз для стабільної роботи нового ринку і для української енергосистеми в Україні немає. Шорсткості є і вони будуть, для цього є фахівці на місцях. Я впевнений, що вони це доопрацюють, – підкреслив народний депутат України.

Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр України і керівник координаційного центру з упровадження нового ринку електроенергії Володимир Кістіон заявив про успішне впровадження ринку електроенергії в Україні.

Джерело: УНІАН

Фото: Unsplash

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