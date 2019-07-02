СММ ОБСЄ виявила на Донбасі станцію радіоперешкод Р-378а, яку виробляють в Росії.
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі наявність станції радіоперешкод Р-378а виробництва російського концерну Созвездие.
Станцію зафіксували 30 червня неподалік від Луганська.
– 30 червня патруль СММ бачив одну автоматизовану станцію радіоперешкод (Р-378а) в населеному пункті Кадиївка (50 км на захід від Луганська), – йдеться у повідомленні.
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Зазначена радіостанція призначена для того, щоб виявляти лінії радіозв’язку і придушувати їх.
До слова, спеціальний представник Держдепу США у справах України Курт Волкер засудив обстріл санітарного автомобіля ООС на Донбасі.
Джерело: ОБСЄ
Фото: ОБСЄ
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