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Факти / Україна

Бойовики обстріляли авто з волонтерами на Донбасі, є поранені

На Донеччині унаслідок снайперського обстрілу були поранені двоє волонтерів.

ООС Донбас

Рухаючись на автомобілі по дорозі Мар’їнка-Красногорівка, кульові поранення отримали двоє волонтерів, 42 та 32 років. Зараз вони знаходяться у госпіталі Покровська.

Поліцейські встановлюють всі обставини події.

Читайте: Бойовики 25 разів обстріляли позиції ЗСУ – є загиблі

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 258 Кримінального кодекс України (Терористичний акт).

До речі, поблизу населеного пункту Водяне російські окупанти обстріляли санітарний автомобіль сил ООС, у результаті чого загинув медик.

Джерело: Нацполіція

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