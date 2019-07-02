Найбільше українські туристи літають на курорти до Туреччини, Єгипту, Греції, Болгарії та Іспанії.

Держприкордонслужба повідомляє, що популярними напрямками для відпочинку серед українців є Туреччина, Єгипет, Греція, Болгарія і Іспанія.

– У період відпусток пасажирський і транспортний потоки збільшуються як правило на 15-20%, що вже доведено першою декадою червня цього року, – повідомив старший офіцер штабу Західного регіонального управління Василь Вітровчак.

Крім того, прикордонник зазначив, що в Україні значно зростає попит на подорожі в країни Європейського Союзу. Це пов’язано в першу чергу зі збільшенням в країні лоукост-авіакомпаній, зокрема Ryanair і Wizz Air.

– В основному мандрівники вибирають такі країни як Німеччина, Польща, Великобританія і Данія, – зазначили прикордонники.

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Нагадаємо, 11 червня 2017 року набув чинності безвізовий режим між Україною та ЄС. За ці два роки українці здійснили 42,6 млн поїздок до країн Євросоюзу.