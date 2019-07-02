PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Негода в Україні: без світла залишилися 600 міст і сіл

Через сильний вітер у ніч на друге липня залишилися знеструмленими понад 600 населених пунктів у п’яти областях України.

Негода в Україні: без світла залишилися 600 міст і сіл

Загалом знеструмлений 601 населений пункт: 291 у Чернігівській області, 101 — у Житомирській, 85 у Київській, 73 у Сумській і 51 у Рівненській.

– У ніч з 1 на 2 липня внаслідок ускладнення погодних умов (сильний вітер) через спрацювання системи захисту ліній електропередач було знеструмлено 601 населений пункт у 5 областях, – зазначили у ДСНС.

ЧитайтеПогода в Україні на 2 липня (КАРТА)

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго. Постраждалих немає.

Джерело: ДСНС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На Харківщині через негоду загинула людина, ще двоє в реанімації
В Одесі сильний вітер валить дерева
Буревій у Києві зривав дахи та валив дерева – вулиці затопило
Повалені дерева, розтрощені авто і смерть людини: наслідки негоди в Україні
Негода в Україні. Злива затопила Кам’янець-Подільський та Закарпаття
Затоплені вулиці і повалені білборди: під Дніпром вирувала негода
Стихійне літо 2019. Смертельна блискавка в Україні і чого чекати далі
Негода в Україні: у трьох областях підтоплені сотні будинків та зруйновані переїзди
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка