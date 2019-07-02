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Факти / Україна / Суспільство

Обстріл санітарного Хаммера на Донбасі: з’явилися фото знищеного авто

Керівник втеранів з Донбаса Тетяна Ткачук показала авто санітарів після обстрілу з ПТРК бойовиків.

Обстріл санітарного Хаммера на Донбасі: з’явилися фото знищеного авто

Керівник Всеукраїнської спілки ветеранів бойових дій Побратимів України Херсонщини Тетяна Ткачук оприлюднила фотографії санітарного автомобіля, який обстріляли бойовики під Водяним 1 липня.

Через вистріл із протитанкової керованої ракети від автомобіля лишився тільки корпус.

Медики їхали на автомобілі для евакуації українського військового, якого підстрелив снайпер.

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Обстріл санітарного Хаммера на Донбасі: з’явилися фото знищеного авто / 6 фотографий

Нагадаємо, на Донбасі бойовики обстріляли санітарний автомобіль ЗСУ. Один військовослужбовець загинув на місці, а двоє дістали важкі поранення, згодом ще один з них помер.

Фото: Tatyana Tkachuk 

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