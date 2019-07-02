Керівник втеранів з Донбаса Тетяна Ткачук показала авто санітарів після обстрілу з ПТРК бойовиків.
Керівник Всеукраїнської спілки ветеранів бойових дій Побратимів України Херсонщини Тетяна Ткачук оприлюднила фотографії санітарного автомобіля, який обстріляли бойовики під Водяним 1 липня.
Через вистріл із протитанкової керованої ракети від автомобіля лишився тільки корпус.
Медики їхали на автомобілі для евакуації українського військового, якого підстрелив снайпер.
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Нагадаємо, на Донбасі бойовики обстріляли санітарний автомобіль ЗСУ. Один військовослужбовець загинув на місці, а двоє дістали важкі поранення, згодом ще один з них помер.
Фото: Tatyana Tkachuk
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