2 липня в західних, північних і центральних областях України пройдуть дощі з грозами. Водночас на південному сході країни збережеться спекотна погода.

У східних областях завтра спекотно. Температура вдень +32° … +35°. Загалом без опадів, лише на Харківщині можливі дощі.

Жителів південних областей, за прогнозами синоптиків, також чекає спекотна погода без опадів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +39°. Вночі +18° … +21°.

У західних областях завтра буде дощ. Без опадів буде лише на Львівщині, Рівненщині та Волині. Температура вдень сягатиме +31°, вночі до +19°.

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На півночі стовпчики термометрів піднімуться до +28°. У Житомирській та Сумській областях можливі дощі з грозами. Вночі 14° … 16° тепла.

У деяких центральних регіонах також пройдуть дощі з грозами. Температура вдень підніметься до +35°. Вночі +16 … +19°.

До слова, Факти ICTV публікували прогноз погоди на липень.