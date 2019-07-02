Росія вирішила вдруге скликати засідання Ради безпеки ООН через український мовний закон. Засідання попередньо заплановано на 16 липня.

Росія вдруге скликає засідання Рада безпеки ООН через український мовний закон, повідомив спікер постійного представництва України при Організації Об’єднаних Націй Олег Ніколенко.

– Незабаром на нас чекає другий акт театру абсурду в Раді Безпеки ООН, – написав він.

Таке засідання попередньо заплановано на 16 липня.

Дипломат назвав скликання засідання спробою Росії дестабілізувати ситуацію в Україні.

– Українська делегація в ООН неодноразово заявляла, що мовний закон є внутрішнім питанням нашої держави. Рада Безпеки до нього не має відношення, – сказано у повідомленні Ніколенка.

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Зі свого боку, Україна разом із партнерами підніме на засіданні питання звільнення українських моряків і політв’язнів, обстрілів на Донбасі, а також відповідальності РФ за катастрофу літака МН17.

Нагадаємо, раніше Росія скликала Раду безпеки ООН на засідання через український закон про мову 20 травня.