PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

РФ знову скликає Радбез ООН через український мовний закон

Росія вирішила вдруге скликати засідання Ради безпеки ООН через український мовний закон. Засідання попередньо заплановано на 16 липня.

РФ знову скликає Радбез ООН через український мовний закон

Росія вдруге скликає засідання Рада безпеки ООН через український мовний закон, повідомив спікер постійного представництва України при Організації Об’єднаних Націй Олег Ніколенко.

– Незабаром на нас чекає другий акт театру абсурду в Раді Безпеки ООН, – написав він.

Таке засідання попередньо заплановано на 16 липня.

Дипломат назвав скликання засідання спробою Росії дестабілізувати ситуацію в Україні.

– Українська делегація в ООН неодноразово заявляла, що мовний закон є внутрішнім питанням нашої держави. Рада Безпеки до нього не має відношення, – сказано у повідомленні Ніколенка.

Читайте: Звільнення українських моряків: РФ відмовилася виконувати рішення суду ООН

Зі свого боку, Україна разом із партнерами підніме на засіданні питання звільнення українських моряків і політв’язнів, обстрілів на Донбасі, а також відповідальності РФ за катастрофу літака МН17.

Нагадаємо, раніше Росія скликала Раду безпеки ООН на засідання через український закон про мову 20 травня.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Закону про мову потрібна інформаційна кампанія, а не ревізія – Розенко
Радбез ООН проведе засідання через український закон про мову
Закон про українську мову опублікований у Голосі України
Інавгурація, мовний закон і перестановки в КСУ: теми засідання ВР
Порошенко підписав закон про мову
Штрафи та жорсткий контроль: що передбачає закон про мову
Парубій підписав закон про українську мову
Тонкощі мовного закону в Україні: чому вірити та як дурять людей
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка