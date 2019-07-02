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Факти / Україна

Точно у ціль: ЗСУ знищили позицію бойовиків на Донбасі

В Луганській області знищили позицію терористів, з якої велися обстріли.

Позиція бойовиків

Військові ЗСУ у Луганській області знищили позицію бойовиків, з якої влаштовували провокації та обстріли.

Бойова розвідувальна група К-2 коригувала вогонь за допомогою дрону.

Всі боєприпаси влучили точно в ціль і знищили бліндаж терористів.

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Окупанти одразу почали тікати зі своєї позиції.

– За підтвердженою інформацією, один, правда, не добіг. Все було настільки несподівано, що вони навіть не спробували збити наш дрон, просто кинули свою позицію і втекли, – написав волонтер Юрій Мисягін.

До слова, на Донбасі снайпери бойовиків обстріляли авто з волонтерами.

Джерело: Юрій Мисягін

Фото: Юрій Мисягін

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