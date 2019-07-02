В Луганській області знищили позицію терористів, з якої велися обстріли.
Військові ЗСУ у Луганській області знищили позицію бойовиків, з якої влаштовували провокації та обстріли.
Бойова розвідувальна група К-2 коригувала вогонь за допомогою дрону.
Всі боєприпаси влучили точно в ціль і знищили бліндаж терористів.
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Окупанти одразу почали тікати зі своєї позиції.
– За підтвердженою інформацією, один, правда, не добіг. Все було настільки несподівано, що вони навіть не спробували збити наш дрон, просто кинули свою позицію і втекли, – написав волонтер Юрій Мисягін.
До слова, на Донбасі снайпери бойовиків обстріляли авто з волонтерами.
Джерело: Юрій Мисягін
Фото: Юрій Мисягін
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