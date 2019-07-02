Дві африканські країни вирішили ввести для українців електронну візу, яку потрібно оформити після прибуття в країну.

З квітня по липень 2019 року Україна опустилася в паспортному рейтингу і посіла 44 місце (раніше було 40), втративши безвізовий режим з двома країнами.

Дані оновленого Індексу паспортів свідчать, що Україна ділить 44-е місце з Нікарагуа і Тувалу. Зараз українці можуть відвідувати без візи 126 країн.

За останні місяці Джибуті і Бенін змінили візову політику. Тепер українці повинні отримувати електронну візу замість візи після прибуття.

Перше місце в рейтингу займають Японія і Сінгапур, паспорти яких дозволяють відвідувати без візи 189 країн світу.

Південна Корея займає друге місце разом з Німеччиною і Фінляндією (187 країн).

Трійку лідерів замикають Данія, Італія та Люксембург (186 країн).

Читайте: Туристичний сезон 2019: чи безпечно літати чартерами і що приховують авіаперевізники

За 10 років кількість безвізових країн для українців зросла в 2,5 рази. У 2009 році громадяни України могли відвідувати без візи всього 50 країн світу, займаючи 62 місце в рейтингу. Станом на початок липня українці можуть без віз відвідувати 126 країн світу.

Нагадаємо, 11 червня 2017 року набув чинності безвізовий режим між Україною та ЄС. За ці два роки українці здійснили 42,6 млн поїздок до країн Євросоюзу.

Джерело: Henley & Partners