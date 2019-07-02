2 липня понад 65 тис. вступників на навчання в магістратуру складуть єдиний вступний іспит з іноземної мови.

Основна сесія ЄВІ (єдиного вступного іспиту) пройде у дві зміни (перша зміна – о 10.00, друга – о 14.00).

Допуск вступників до пункту тестування розпочнеться о 9.15/о 13.15. За 10 хв до початку тестування допуск студентів закриють.

На складання ЄВІ відведено 60 хвилин. Загальна кількість завдань — 42. Тест складається з двох частин: частина читання містить 22 завдання; частина використання мови містить 20 завдань. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту, — 42.

Що потрібно для складання іспиту:

екзаменаційний лист;

оригінал документа, що посвідчує особу (серія (за наявності) та номер якого зазначені в екзаменаційному листку);

запрошення-перепустка.

У разі відсутності документів вступник не зможе написати тест.

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Адреси пунктів тестування та час початку іспиту зазначено в запрошеннях-перепустках, розміщених у Кабінеті учасника ЄФВВ/ЄВІ. Доступ до кабінету учасника здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

Результати основної сесії ЄВІ буде розміщено на інформаційних сторінках вступників не пізніше ніж за 14 календарних днів від дня проведення тестування.

Нагадаємо, що основна сесія ЗНО почалася 21 травня тестуванням з математики, а закінчилася 13 червня, тестуванням з хімії.