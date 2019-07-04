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Факти / Україна

ДТП на Сумській: потерпілі ініціюють розслідування щодо експертів

Представники потерпілих у справі ДТП на Сумській у Харкові не задоволені діями експертів.

ДТП на Сумській: потерпілі ініціюють розслідування щодо експертів

Представники потерпілих у справі ДТП на Сумській у Харкові, у якій фігурують Олена Зайцева та Геннадій Дронов, готують низку звернень до правоохоронних органів щодо експертів, які робили дослідження у цьому провадженні.

Про це повідомила журналістка Фактів Тетяна Доцяк.

Представниця потерпілих Лариса Матвєєва ініціюватиме розслідування щодо експертів Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз, які робили дослідження про наявність наркотиків у крові Зайцевої.

Зараз вона чекає висновок незалежного експерта, і якщо його висновок підтвердиться, адвокат ініціюватиме кримінальне провадження.

Представник потерпілих Дмитро Марцонь готує звернення до Державного бюро розслідувань щодо дій слідчого Ігоря Волкова і нарколога Олени Федірко.

Читайте: ДТП на Сумській: що оскаржує в апеляції Дронов

– Вже у поліції є багатостраждальне кримінальне провадження щодо технічних експертів, яке ініціював адвокат Дронова Сергій Перепелиця – харківські експерти не змогли вирахувати швидкість Зайцевої тощо. Його закривали, відкривали, закривали і знову відкрили, – нагадала Доцяк.

Як відомо, розгляд апеляції у справі ДТП на Сумській призначено на 14 серпня.

Фото: Марієнко Андрій

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