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Факти / Україна / Суспільство

Нові лідери 2: яка ідея найважливіша для України — відео-трансляція

Онлайн-трансляція другого сезону телепроекту Нові лідери розпочнеться сьогодні, 4 липня, о 22.30. Її можна буде подивитися на кількох джерелах.

Нові лідери

Нові лідери сьогодні проведуть перший прямий ефір у другому сезоні.

Так, серед топ-50 лідерів Відбірковий комітет проекту обрав 8 найкращих, які боротимуться за головний приз – грошову винагороду на реалізацію своєї ідеї національного масштабу.

Читайте: Нові лідери 2 сезон: хто увійшов до топ-8

Фіналістів обирали судді Нових лідерів, але переможця обиратимуть українці шляхом СМС-голосування.

Народ має визначитися, чий проект є найважливішим для нашої країни, а новий ведучий проекту Павло Казарін допомагатиме глядачам перевіряти лідерів.

Нові лідери 2 – онлайн-трансляція:

Прямі ефіри проекту проходитимуть щочетверга о 22.30 на телеканалі ICTV.

Крім цього, трансляцію можна буде подивитися на офіційному сайті проекту, на сторінці у Facebook і на каналі у YouTube.

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