PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

РФ через ООН розпочала втручання у вибори до ВР – Клімкін

Росія скликала засідання Ради безпеки ООН через український мовний закон з метою втрутитися у парламентські вибори в Україні.

РФ через ООН розпочала втручання у вибори до ВР – Клімкін

Мета скликання Росією засідання Ради безпеки ООН через український мовний закон – спроба країни-агресора втрутитися у позачергові парламентські вибори в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Facebook.

Глава відомства підкреслив, що спроби Москви вплинути на вибори до Верховної Ради будуть потужнішими за ті, до яких Росія вдавалася перед президентськими виборами.

До них Клімкін також відносить оприлюднене рішення щодо збільшення масштабів роздачі російських паспортів жителям тимчасово окупованих територій на Донбасі.

Читайте: Клімкін не чекатиме рішення Ради і йде у політичну відпустку

Крім того, глава МЗС звернув увагу на інтерв’ю президента РФ італійському виданню Corriere della Sera, в якому Володимир Путін висловлюється про міжконфесійні відносини та нібито “розгул неонацизму” в Україні.

– Чекаємо спроб обговорення цих питань на міжнародних майданчиках або ж “тематичних” провокацій. А, скоріше за все, й того, й іншого, — написав дипломат.

Як відомо, засідання Ради безпеки ООН через український мовний закон, яке вдруге скликала Росія, попередньо заплановане на 16 липня.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Призупинення участі України в ПАРЄ буде тимчасовим – пояснили у Верховній раді
Зеленський знову просить Раду звільнити Луценка і Клімкіна
Відставка Клімкіна: хто стане в. о. міністра закордонних справ
РФ знову скликає Радбез ООН через український мовний закон
Клімкін не чекатиме рішення Ради і йде у політичну відпустку
Зеленський хоче притягнути Клімкіна до дисциплінарної відповідальності – причина
Звільнення Клімкіна розгляне комітет Ради – дата
Клімкін закликає Раду відкликати спостерігачів ПАРЄ на виборах в Україні
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка