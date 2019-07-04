Росія скликала засідання Ради безпеки ООН через український мовний закон з метою втрутитися у парламентські вибори в Україні.

Мета скликання Росією засідання Ради безпеки ООН через український мовний закон – спроба країни-агресора втрутитися у позачергові парламентські вибори в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Facebook.

Глава відомства підкреслив, що спроби Москви вплинути на вибори до Верховної Ради будуть потужнішими за ті, до яких Росія вдавалася перед президентськими виборами.

До них Клімкін також відносить оприлюднене рішення щодо збільшення масштабів роздачі російських паспортів жителям тимчасово окупованих територій на Донбасі.

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Крім того, глава МЗС звернув увагу на інтерв’ю президента РФ італійському виданню Corriere della Sera, в якому Володимир Путін висловлюється про міжконфесійні відносини та нібито “розгул неонацизму” в Україні.

– Чекаємо спроб обговорення цих питань на міжнародних майданчиках або ж “тематичних” провокацій. А, скоріше за все, й того, й іншого, — написав дипломат.

Як відомо, засідання Ради безпеки ООН через український мовний закон, яке вдруге скликала Росія, попередньо заплановане на 16 липня.