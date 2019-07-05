КПВВ Золоте в Луганській області відновив роботу ще у березні, проте ватажки бойовиків категорично відмовляються відкрити там свій контрольний пункт в’їзду-виїзду.

Заступник командувача штабу Операції об’єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар розповів, що у Золотому є вся необхідна інфраструктура для відкриття КПВВ, проте бойовики це ігнорують.

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На його думку, причин може бути кілька:

– Можливо, є якась військова складова на тому напрямку. Вони, можливо, враховують якісь свої загрози, але на початковому етапі було домовлено, і знову ж ми говоримо, що українська сторона виконує взяті на себе зобов’язання, а протилежна практично ігнорує.

Нагадаємо, КПВВ Золоте у Луганській області відновив функціонування для пропуску осіб та транспортних засобів 24 березня.

Фото: ДПСУ