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Факти / Україна

Декларація про доходи: як заповнити та надіслати

Як заповнити декларацію про доходи в Україні у 2019 році – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Декларація про доходи: як заповнити та надіслати

Автоматично заповнити частину декларації про доходи можна за допомогою сервісу від ДФС в Електронному кабінеті платника (е-кабінеті).

Спочатку потрібно дати запит на відомості про доходи за минулий рік, зробивши запит до Держреєстру фізосіб:

  • обираємо розділ Заяви, запити для отримання інформації;
  • ставимо звітний період;
  • обираємо форму F1301802;
  • зберігаємо і підписуємо.

Опрацювання запиту займе приблизно 20 хв, а відповідь відобразиться в папці Вхідні/вихідні документи в е-кабінеті.

Як заповнити декларацію про доходи

Обираємо розділ Декларація про майновий стан і доходи. Щоб вона була заповнена на підставі даних ДФС, позначте відповідний пункт. Далі створюємо Податкову декларацію про майновий стан і доходи. Документ буде автоматично частково заповнений, а відсутні дані потрібно внести власноруч.

Читайте: Декларації чиновників: чи буде покарання за незаконне збагачення

Також у декларацію про доходи потрібно власноруч прописати дані про заробіток отриманий від фізосіб. Варто пам’ятати, що доходи з-за кордону в реєстрі не відображаються. Їх теж варто ввести самостійно.

До слова, перевірка декларацій за 2017-2019 роки показала, що нардепи у цілому приховали 8,5 млрд грн.

Фото: УНІАН

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