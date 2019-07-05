PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Делегація РФ роздала в ЮНЕСКО журнал із “російським” Херсонесом

Росія на сесії комітету Всесвітньої cпадщини ЮНЕСКО розповсюдила спецвипуск вісника організації, в якому подала Херсонес Таврійський як об’єкт РФ.

Делегація РФ роздала в ЮНЕСКО журнал із “російським” Херсонесом

Під час роботи 43-ої сесії комітету Всесвітньої cпадщини ЮНЕСКО у Баку російська делегація розповсюдила спецвипуск вісника ЮНЕСКО, у якому Херсонес Таврійський подано як об’єкт РФ.

Про це повідомив міністр культури України Євген Нищук.

Голова відомства підкреслив, що такі дії окупанта порушують норми міжнародного права, резолюції Генасамблеї ООН та Виконавчої ради Юнеско, згідно з якими Крим визнається територією України.

  • image
  • image
  • image
Делегація РФ роздала в ЮНЕСКО журнал із “російським” Херсонесом / 3 фотографии

Читайте: РФ зібрала біля України 82 тис. військових і ховає літаки у Криму

Нищук обіцяє підняти це питання на урядовій нараді та закликав МЗС України направити ноти з вимогою припинити поширення неправдивої інформації на заходах ЮНЕСКО.

Нагадаємо, представники країн ЄС продовжили кримські санкції до 23 червня 2020 року.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Повернення Донбасу та Криму: Вакарчук назвав єдиний спосіб
ЄС продовжив кримські санкції проти РФ на рік
РФ зібрала біля України 82 тис. військових і ховає літаки у Криму
Ростовський суд засудив п’ятьох кримчан до 12-17 років в’язниці у справі Хізб ут-Тахрір
Відпочинок у Криму: чи є черги на пункті Чонгар та як реагують пропагандиські ЗМІ
РФ віддала Україні капітана судна, затриманого в Криму
У Дніпрі затримали “підприємців”, що незаконно перевозили людей до РФ
Окупаційний “суд” у Криму заарештував вісім кримських татар
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка