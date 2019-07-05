Росія на сесії комітету Всесвітньої cпадщини ЮНЕСКО розповсюдила спецвипуск вісника організації, в якому подала Херсонес Таврійський як об’єкт РФ.

Під час роботи 43-ої сесії комітету Всесвітньої cпадщини ЮНЕСКО у Баку російська делегація розповсюдила спецвипуск вісника ЮНЕСКО, у якому Херсонес Таврійський подано як об’єкт РФ.

Про це повідомив міністр культури України Євген Нищук.

Голова відомства підкреслив, що такі дії окупанта порушують норми міжнародного права, резолюції Генасамблеї ООН та Виконавчої ради Юнеско, згідно з якими Крим визнається територією України.













Делегація РФ роздала в ЮНЕСКО журнал із “російським” Херсонесом / 3 фотографии

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Нищук обіцяє підняти це питання на урядовій нараді та закликав МЗС України направити ноти з вимогою припинити поширення неправдивої інформації на заходах ЮНЕСКО.

Нагадаємо, представники країн ЄС продовжили кримські санкції до 23 червня 2020 року.