Кабінет міністрів підтримав чотири угоди з Євросоюзом, які залучать додаткове фінансування в Україну.

На засіданні Кабінету міністрів підтримали чотири проекти угоди з ЄС, завдяки яким фінансова допомога Україні буде збільшена на €86,9 млн.

Угода про збільшення фінансування за програмою Підтримка ЄС для сходу України передбачає збільшення виплат на €10 млн.

Зазначені кошти спрямують на відновлення Луганської і Донецької областей.

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Виділення €44 млн передбачено для фінансування Програми технічного співробітництва на 2019 рік.

Також Україна отримає €10 млн для розвитку закладів культури і залучення громадськості у формування політики.

€22,9 млн буде виділено по проекту угоди Антикорупційної ініціативи ЄС і України – Фаза II.

До слова, представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що місія МВФ може прибути в Україну у серпні.