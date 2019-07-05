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Факти / Україна / Політика

Імпічмент президента: Парубій вимагає у Зеленського підписати закон про ТСК

Володимир Зеленський має негайно підписати закон про тимчасові слідчі комісії, що передбачає процедуру імпічменту президента. Голова Верховної Ради Андрій Парубій направив главі держави відповідний лист.

Андрій Парубій

Спікер парламенту Андрій Парубій на засіданні Верховної Ради заявив, що Володимир Зеленський мав до 27 червня підписати закон про ТСК, яким передбачо організацію процедури імпічменту президента.

За його словами, у президента було 15 днів після отримання закону, аби підписати його або ж повернути зі своїми пропозиціями для повторного розгляду.

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Таким чином, як зазначив Парубій, закон вважається схваленим президентом і має бути підписаний та офіційно оприлюднений.

– Пане Зеленський, інформую Вас, що Ви більше не маєте права ветувати закон про ТСК, нині Ви можете його тільки підписати. Якщо він буде заветований, це буде порушенням закону, – наголосив спікер, додавши, що направив відповідний лист главі держави.

Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект №1098, в якому передбачена процедура імпічменту президента.

Джерело: УНІАН

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