Кабінет міністрів ухвалив план заходів щодо реалізації концептуальних напрямів реформування системи Податкової та Митної служб.

5 липня на засідання Кабінету міністрів депутати схвалили план заходів, які сприятимуть реформуванню системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику.

Основними засадами плану реформ назвали:

удосконалення процедури адміністративного оскарження;

оптимізація структури служби;

підвищення ефективності міжнародного митного співробітництва.

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Також уряд призначив Максима Нефьодова керівником Державної митної служби.

– Є пропозиція підтримати кандидатуру Максима Нефьодова на призначення, і я з радістю підпишу рішення про призначення. Заперечень немає, рішення прийнято, – сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Нагадаємо, 25 червня перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов переміг у конкурсі на посаду глави нової Державної митної служби.