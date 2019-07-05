Кабінет міністрів ухвалив план заходів щодо реалізації концептуальних напрямів реформування системи Податкової та Митної служб.
5 липня на засідання Кабінету міністрів депутати схвалили план заходів, які сприятимуть реформуванню системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику.
Основними засадами плану реформ назвали:
- удосконалення процедури адміністративного оскарження;
- оптимізація структури служби;
- підвищення ефективності міжнародного митного співробітництва.
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Також уряд призначив Максима Нефьодова керівником Державної митної служби.
– Є пропозиція підтримати кандидатуру Максима Нефьодова на призначення, і я з радістю підпишу рішення про призначення.
Заперечень немає, рішення прийнято, – сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
Нагадаємо, 25 червня перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов переміг у конкурсі на посаду глави нової Державної митної служби.