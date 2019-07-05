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Факти / Україна / Політика

Кабмін схвалив реформування Податкової та Митної служб

Кабінет міністрів ухвалив план заходів щодо реалізації концептуальних напрямів реформування системи Податкової та Митної служб.

Кабмін схвалив реформування Податкової та Митної служб

5 липня на засідання Кабінету міністрів депутати схвалили план заходів, які сприятимуть реформуванню системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику.

Основними засадами плану реформ назвали:

  • удосконалення процедури адміністративного оскарження;
  • оптимізація структури служби;
  • підвищення ефективності міжнародного митного співробітництва.

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Також уряд призначив Максима Нефьодова керівником Державної митної служби.

– Є пропозиція підтримати кандидатуру Максима Нефьодова на призначення, і я з радістю підпишу рішення про призначення.

Заперечень немає, рішення прийнято, – сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Нагадаємо, 25 червня перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов переміг у конкурсі на посаду глави нової Державної митної служби.

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