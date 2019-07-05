У районі Золотого Луганської області бойовики “ЛНР” обстріляли зі стрілецької зброї патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Інцидент стався 4 липня, коли два броньовані автомобілі з патрулем СММ ОБСЄ перебували на блокпості збройних формувань, розташованому на південному краї ділянки розведення у районі Золотого (60 км на захід від Луганська).

Спостерігачі ОБСЄ готувалися до запуску безпілотного літального апарату малого радіусу дії, коли почули 30-40 черг із великокаліберного кулемета і 20-30 пострілів зі стрілецької зброї.

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Стріляли в патруль приблизно з відстані 1-2 км.

У звіті зазначається, що кулі пролетіли на висоті 10-15 м над ними, деякі влучили в опори лінії електропередачі приблизно за 10-15 м на північний захід від них.

Нагадаємо, 30 червня СММ ОБСЄ підтвердила завершення розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської як з боку ЗСУ, так і з боку незаконних збройних формувань “ЛНР”.

Джерело: ОБСЄ