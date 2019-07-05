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Факти / Україна

Нацбанк зміцнив гривню ще на 16 копійок

Нацбанк встановив на 8 липня офіційний курс гривні на рівні 25,71 грн/долар.

Нацбанк зміцнив гривню ще на 16 копійок

Нацбанк встановив курс гривні на 8 липня на рівні 25,71 грн за долар. Це на 16 копійок нижче, ніж вчора, 4 липня.

Останнього разу долар був нижче 25,71 грн більше двох років тому.

Читайте: Долар подешевшає до 25,5 грн – прогноз банкірів

На міжбанку курс української валюти зміцнився до 25,64-25,68 грн/долар, курс у покупці до 25,64 гривень за долар.

Нагадаємо, що курс національної валюти до долара встановили на рівні 25,87 грн за долар, чого не відбувалося з 13 квітня 2018 року.

Джерело: Нацбанк

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