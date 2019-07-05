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Факти / Україна

Погода в Україні на 5 липня (КАРТА)

В Україні 5 липня очікується переважно суха погода.

Погода

У п’ятницю на більшій території країни без опадів.

Лише вдень на Правобережжі синоптики прогнозують місцями короткочасні дощі та грози.

Вітер південно-західний з переходом у північно-західний – до 5-10 м/с.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 5 липня

Температура вночі 9-14°, а вдень 21-26°.

У південних регіонах вночі 15-20°, вдень 25-30°.

У Києві 5 липня дощ, від 25° до 30° вище нуля.

Раніше синоптики розповіли про погоду на вихідні, 6 і 7 липня, на Івана Купала.

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