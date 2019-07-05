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Факти / Україна

Половину бюджету ЗСУ потрібно направляти на розвиток війська – Хомчак

Потрібно досягнути такого фінансування, аби на розвиток війська можна було витрачати не менше половини бюджету ЗСУ.

Половину бюджету ЗСУ потрібно направляти на розвиток війська – Хомчак

Начальник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що в найближчі три роки потрібно досягнути фінансування, яке дозволить витрачати не менше 50% бюджету ЗСУ на розвиток війська.

Він додав, що військові-контрактники мають отримувати не менше 20 тис. грн зарплати і надбавки за службу в районі ООС.

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Хомчак також пояснив, що не віддавав наказу про скорочення ЗСУ.

– Я віддав вказівки про проведення належних розрахунків з упорядкування штатної чисельності Збройних сил. Зрозуміло, не знижуючи боєздатності і з урахуванням залучення за потреби оперативного резерву до складу цих частин, – сказав начальник Генштабу.

До слова, на озброєння ЗСУ прийняли броньований автомобіль підвищеної прохідності Барс-8.

Джерело: Армія Inform

Фото: УНІАН

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