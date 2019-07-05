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Факти / Україна

Сенсорна кнопка в Раді повинна запрацювати до 15 серпня – Парубій

До 15 серпня у Верховній Раді повинні ввести сенсорну кнопку для голосування народних депутатів.

Верховна Рада

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що дав доручення апарату ВРУ ввести сенсорну кнопку для голосування до 15 серпня.

– Я дав доручення апарату розглянути можливість введення хоча б сенсорної кнопки, перепрограмувати, знайти механізм, знайти спосіб, – сказав Парубій.

За його словами, для впровадження сенсорної кнопки потрібен час, коли нардепи не працюватимуть у пленарному режимі.

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Спікер ВРУ додав, що така можливість в апарату Ради буде з 12 липня.

Він вважає, що наступне пленарне засідання Верховної Ради відбудеться не раніше 15 серпня, тому ввести сенсорну кнопку потрібно до цього часу.

До слова, глава партії Слуга народу Дмитро Разумков заявив, що повторне жеребкування партій ставить під загрозу проведення виборів.

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